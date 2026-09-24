Tre settimane di sosta a disposizione di mister Vanoli per lavorare con la squadra in vista della sfida contro il Genoa, in programma il prossimo 10 ottobre. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i viola sono tornati ieri al lavoro e stanno svolgendo doppie sedute di allenamento.

Il tecnico gigliato vuole sfruttare questo periodo per lavorare soprattutto con i giocatori che hanno bisogno di aumentare il proprio livello di condizione, tra cui Atta e Gonçalves. Un lavoro che servirà anche a preparare al meglio la squadra alla ripresa del campionato.

Sempre secondo l'emittente, nella gara amichevole di domenica contro il Signa (e per le prossime gare di campionato) sarà difficile vedere Valdepeñas dal primo minuto. Vanoli, infatti, starebbe puntando su Viery nel ruolo di terzino sinistro e avrebbe intenzione di sfruttare la sfida per lavorare con il brasiliano sui movimenti tattici richiesti in vista del match contro il Genoa.