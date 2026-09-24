ntervenuto al Pentasport su Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato la situazione in casa Fiorentina durante la maxi-sosta per le Nazionali, soffermandosi in particolare sul lavoro che attende Paolo Vanoli e sui meccanismi che il tecnico dovrà ancora costruire:

“Non avendo fatto la preparazione estiva, Vanoli dovrà lavorare dal punto di vista tattico e queste tre settimane faranno bene sia a lui che ai giocatori rimasti. Anche per chi è in Nazionale, se i giocatori tornano e vedono i compagni migliorati, anche per loro sarà più facile l’inserimento nei meccanismi.

Tre settimane di pausa sono tantissime e mi domando come faranno le squadre a gestire questo lungo periodo di stop. Per la Fiorentina questo sarà importante anche per capire cosa vorrà fare Vanoli con questa rosa. Anche il fatto che abbia dato meno giorni di riposo dimostra che c’è la necessità di lavorare. Atleticamente la squadra sta bene e si è visto in campo. Il blocco era un blocco mentale. Vanno migliorati alcuni aspetti tattici e motivazionali, ma fisicamente la squadra c’è. Si vede dall’atteggiamento di Vanoli. L’anno scorso aveva tante di quelle cose da fare e alcune sembravano irrisolvibili. Quest’anno è più sereno perché sa di avere un buon materiale con cui lavorare”.

Fagioli, Atta e Oulai il centrocampo ideale

Bucchioni ha poi parlato del centrocampo viola e delle caratteristiche dei giocatori a disposizione di Vanoli, soffermandosi in particolare sulla possibilità di vedere insieme Fagioli, Atta e Oulai:

“Fagioli è uno di quei giocatori che può fare tutti e tre i ruoli a centrocampo perché ha tanta qualità. Nel centrocampo ideale della Fiorentina io mi immagino Fagioli, Atta e Oulai che svariano e non danno punti di riferimento agli avversari. Perché ancora non giocano insieme? Perché Oulai deve ancora imparare l’intelligenza tattica e trovare l’armonia con il compagno. Quando la Fiorentina riuscirà a trovare i meccanismi, il centrocampo sarà straordinario. Oulai gioca un calcio istintivo e deve ancora crescere nella comprensione dei meccanismi di gioco. Ndour, invece, è più bravo a fare le rotazioni difensive perché lo fa anche con Baldini in Nazionale Under 21 cosa che invece Ouali in nazionale non è tenuto a fare. Questa Fiorentina deve giocare con qualità perché è stata costruita secondo questo ideale e l’incipit di questa squadra deve essere questo. La Fiorentina non può avere un’impostazione difensiva o utilitaristica”.

Mastantuono e il peso delle aspettative

Tra gli altri temi affrontati da Bucchioni anche Franco Mastantuono, chiamato a gestire le aspettative legate al suo arrivo a Firenze:

“Mastantuono è un giocatore che ha avuto addosso tanto peso. Più la sua autostima cresce e più si accorge che sta dimostrando di essere quel tipo di giocatore, più la pressione diminuirà. La Fiorentina è stata in grado di dargli una chance in più anche per la Nazionale. In queste settimane abbiamo visto un elemento con grandi qualità. Ma oltre a questo, anche lui dovrà imparare l’intelligenza tattica e trovare anche l’armonia con la squadra per diventare giocatore e campione. Anche lui dovrà lavorare tantissimo per raggiungere i livelli che si aspettano da lui, ma è arrivato nella squadra giusta con l’allenatore giusto”.

Sul momento di Atta

Infine, Bucchioni si è soffermato su Atta e sulle difficoltà che il centrocampista sta incontrando nell’adattarsi alle richieste di Vanoli rispetto ai compiti che aveva all’Udinese:

“Le qualità di Atta le conosciamo da anni. Nell’Udinese aveva dei compiti più semplici rispetto a Firenze. Nel centrocampo viola deve andare a fare la sottopunta in fase offensiva e poi deve avere la forza di scendere per fare il centrocampista a sinistra del 4-3-3. Ancora mancano gli automatismi e Atta sta faticando su questo aspetto. Vanoli vede un calcio molto evoluto sui movimenti, io mi immagino una Fiorentina che si avvicini al calcio di Conte. Vanoli è un allenatore che vuole giocare secondo queste idee e che vuole giocare con tutti e gli 11 giocatori. In questo tipo di calcio i movimenti sono fondamentali e immagino che Atta sarà in grado di impararli”.