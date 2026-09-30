La Fiorentina di Cesare Prandelli è stata una delle più apprezzate degli ultimi decenni dai tifosi viola. Uno dei pezzi cruciali di quella squadra era Martin Jorgensen, che ha raccontato i segreti di quella squadra in un'intervista ad Ultimo Uomo:

"Anche se non abbiamo vinto un trofeo, abbiamo vinto tante partite. C'era un gruppo: dai vecchietti ai giovani, c'erano i fuoriclasse ed i fuori di testa. Mutu, senza offendere nessuno, era un po' difficile. Ma anche Osvaldo, Kuzmanovic, davano un po' di allegria, andavano fuori dalle righe. C'era rispetto tra di noi, tra Toni che faceva gol, Frey che parava e i vari Gobbi, Pasqual e Ujfalusi che difendevano. Ognuno sapeva che per vincere c'era bisogno di tutti, anche di chi giocava meno. Prandelli era bravo a farci sentire importanti, Anche il fenomeno stava dentro le regole del gruppo"