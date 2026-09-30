Mateo Pellegrino è uno dei protagoisti dell'avvio di stagione in casa Fiorentina. L'argentino ha parlato a Sky Sport:

"Essere il post Kean mi ha messo un po' di pressione, ma bella, mi piace. Voglio fare come lui, o se posso, migliorare ancora. Sono concentrato sull'allenamento, e sull'ottenere risultati migliori. Beto mi aiuta moltissimo, negli anni ha accumulato esperienza, e mi fa piacere. Sia io che lui abbiamo bisogno della concorrenza per migliorare. Noi vogliamo dare una mano alla Fiorentina. Devo migliorare moltissimo, sono ancora giovane, e deve crescere in tutto"

L'inizio flop: "Nel calcio ci sono cose che non vanno per il verso giusto, senza una vera spiegazione, capita e basta. Con Vanoli c'è un'energia diversa, stiamo meglio, e c'è la voglia di cambiare la situazione. Con Mastantuono sono diventato subito amico, può farmi segnare tanto. Si merita la nazionale argentina. Per me la chiamata è un sogno, lavoro per quello. Dobbiamo tenere i piedi per terra, col tempo vedremo cosa succederà."