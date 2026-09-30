L’ex viola Moreno Roggi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato di alcuni calciatori della Fiorentina:

"Il calcio è una materia bellissima, ma che ti può smentire in qualsiasi momento. Kayode aveva fatto intravedere fin dal suo esordio in maglia viola contro il Genoa di essere un calciatore dal grande avvenire; poi, ovviamente, bisognava mantenere le promesse. La Fiorentina lo ha ceduto a un'ottima cifra, perché ogni decisione di mercato è figlia del momento in cui viene presa e in quel frangente si trattava di un'ottima operazione: col senno di poi è fin troppo facile parlare".

Fagioli

"Jimenez? È un ottimo calciatore, stiamo ammirando un profilo di alto livello. Un altro elemento che è cambiato radicalmente in poco tempo è Fagioli: con Grosso avrebbe potuto persino partire, mentre adesso con Vanoli è diventato un perno basilare. I giocatori di qualità ci sono, soprattutto se vengono stimolati nella giusta maniera vista anche la giovane età. In questa sosta Vanoli può lavorare molto sulla psicologia, facendo spogliatoio e tenendo tutti compatti. Non sempre è fondamentale lavorare soltanto sul campo: è prioritario entrare nella testa dei calciatori. Sono davvero curioso di vedere i margini di miglioramento di ognuno di loro, perché hanno nelle corde molto più di quanto mostrato finora".

Oulai

"Mi aspetto un salto di qualità da Atta, che per me è un profilo di altissimo livello. Allo stesso tempo mi piacerebbe vedere giocare Oulai con maggiore continuità e al fianco di Fagioli: è un calciatore che abbinati alla tecnica ha il temperamento e l'anima del lottatore, e so che è stimatissimo da Vanoli. Curioso anche di vedere la sfida col Como, che è una squadra tecnicissima: per la Fiorentina è decisamente più semplice esprimersi contro avversari che giocano a viso aperto rispetto a chi si chiude tutto dietro. In tutto questo, Vanoli è stato bravissimo anche a sistemare la fase difensiva".