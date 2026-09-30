Ernesto Poesio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

"Le prossime partite serviranno per capire il reale livello della Fiorentina. Durante la sosta Paolo Vanoli ha lavorato molto sulla forma fisica, ma avrà sicuramente costruito la sua idea tattica con molta più tranquillità rispetto alla passata stagione. Atta e Goncalves? Dobbiamo ancora decifrare le loro reali potenzialità, così come per Joao Mario e Jimenez occorre comprendere a fondo gerarchie e margini di crescita. A sinistra non sappiamo chi sia la vera alternativa a Valdepenas, visto che Viery sembra incontrare parecchie difficoltà in quel ruolo".

Il centrocampo

"A centrocampo credo non si possa prescindere dalla coabitazione di Fagioli e Oulai, dato che li considero i due interpreti più forti della mediana viola. C'è bisogno di un pizzico di fantasia da parte di Vanoli per far giocare tutti questi calciatori insieme. Fagioli nasce mezzala, Mancini in Nazionale non si è inventato nulla: sta migliorando molto in fase d'impostazione da regista, ma dovrà compiere un ulteriore passo in avanti in fase difensiva".

L'attacco viola

"Beto o Pellegrino? Io voto il secondo tutta la vita. Mi piaceva già al Parma e lo considero un colpo davvero intelligente: ha già dimostrato di vedere la porta e in più garantisce un grande lavoro di sacrificio per la squadra. Non è ai livelli di Kean, così come non lo è Beto, ma rappresenta un grande investimento per il futuro. Beto ha caratteristiche diverse e per me può rivelarsi un'ottima arma a gara in corso. Molto dipenderà anche dalle caratteristiche dei compagni di reparto nel determinare le scelte di Vanoli. Pellegrino ha fatto gol da attaccante vero e in più ha lavorato sodo durante la sosta al Viola Park, mentre Beto è volato in Africa con la propria Selezione. Contro il Genoa vedremo l'argentino dal primo minuto; poi, con l'incalzare di tante gare differenti e avversari di vario livello, cambierà l'approccio tattico e di conseguenza l'attaccante. Vanoli si sta godendo di più questa avventura-bis a Firenze, e questo è un fattore assolutamente positivo."