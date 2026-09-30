Entro i termini stabiliti dall'Uefa, la Figc ha inviato la documentazione relativa alle città ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura. Sono 13 le città coinvolte: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Complessivamente sono 14 gli stadi esaminati, considerando la doppia candidatura della Capitale e quella di Napoli con lo stadio Diego Armando Maradona. Roma è quindi stata inserita con due impianti nella corsa a Euro 2032, lo Stadio Olimpico e il progetto del nuovo stadio dell'As Roma di Pietralata.

Ora la palla passa all'organismo calcistico europeo, che dovrà verificare la conformità delle candidature sulla base di undici aree tematiche e oltre 120 requisiti operativi. Tra i parametri presi in esame figurano la compatibilità infrastrutturale, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i tifosi, la sicurezza, l'ospitalità e le dotazioni per media e broadcaster. Solo al termine di queste verifiche la Figc procederà all'individuazione delle cinque sedi italiane che ospiteranno le partite di Euro 2032.

"Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in Figc, a testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida", ha dichiarato il presidente della Figc, Giovanni Malagò. "Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a EURO 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale". (Adn Kronos)