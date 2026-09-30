Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato della prestazione di Fagioli in nazionale:

Mi è piaciuto molto in nazionale, ha giocato con serenità. Io non sono per non dare spazio ai giovani, ma mettere Romano subito così con il Belgio… L’errore era tipico dell’emozione da esordiente . Il centrocampo contro la Turchia ha iniziato a contrastare, mentre nella prima partita sembravano fantasmi.

Mancini, quando ha vinto l’Europeo, aveva 3 palleggiatori. Ha questa predilezione per una squadra che gioca, se ha la possibilità di scegliere e ha gli uomini per farlo, la sua preferenza è quella di giocare con il centrocampo, con palleggio e contrasti.