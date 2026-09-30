Sulla fascia sinistra della Fiorentina non esistono ancora gerarchie scolpite nella pietra o un padrone assoluto. Tra prospettive a lungo termine e necessità tattiche immediate, la corsia mancina viola vive una fase di profonda evoluzione guidata da Paolo Vanoli.

L'investimento del club e le clausole con i Blancos

Come evidenziato dalle colonne de Corriere dello Sport, il grande investimento estivo in prospettiva porta il nome di Victor Valdepenas. Prelevato a titolo definitivo dal Real Madrid per 8 milioni di euro, il classe 2006 è stato caldeggiato con convinzione dal ds Fabio Paratici. Un'operazione complessa: le Merengues hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra entro un triennio (che porterebbe nelle casse viola tra i 10 e i 12 milioni di euro). Qualora lo spagnolo dovesse rimanere a Firenze, scatterebbe la protezione di un contratto quinquennale con clausola rescissoria monstre da ben 60 milioni di euro.

Fase difensiva e concorrenza: la mappa di Vanoli

Se le doti tecniche e il senso della spinta in contropiede non sono in discussione, il giovane spagnolo deve ancora affinare le letture difensive. Un dettaglio non da poco per Vanoli, che finora gli ha spesso preferito la solida alternativa del "terzino bloccato" impersonata da Viery. Tra campionato e coppa, Valdepenas conta finora 6 presenze complessive (di cui 4 da titolare) per un totale di 397 minuti, affiancato occasionalmente dalla duttilità dell'usato sicuro Joao Mario.

L'obiettivo dello staff tecnico resta quello di velocizzare il suo processo di maturazione per consegnargli le chiavi della fascia dal primo minuto, a partire dalla delicata sfida del 10 ottobre a Genova. Il tempo però stringe: tra la fine dell'anno e gennaio tornerà a disposizione Fabiano Parisi che, al rientro dall'infortunio, verrà riproposto proprio da terzino sinistro di ruolo. Valdepenas lo sa bene e intende accelerare i tempi per prendersi definitivamente la maglia da titolare.