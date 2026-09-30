Fagioli alla Verratti. Il paragone è importante, ma la prestazione offerta dal centrocampista della Fiorentina in Turchia ha fornito più di un elemento per alimentarlo. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla prova del classe 2001, individuando proprio nel viola una delle chiavi della rinascita dell'Italia dopo il passo falso contro il Belgio.

A Bursa Fagioli ha giocato da mezzala di costruzione, interpretando il ruolo con caratteristiche da regista. Gioco corto, capacità di proteggere il pallone e precisione nei passaggi: il centrocampista viola si è mosso tra mediana e attacco, diventando un punto di riferimento per la manovra azzurra.

Il quotidiano sottolinea come Fagioli sia stato il vero "grimaldello" dell'Italia, capace di collegare il centrocampo con il reparto offensivo e di dare qualità al possesso. I numeri raccontano una prestazione particolarmente efficace: 50 palloni toccati, 40 passaggi completati in 76 minuti e il 92% di precisione.

Il paragone con Verratti nasce proprio dalla capacità di cucire il gioco e di muoversi nello stretto. Una caratteristica che permette a Fagioli di essere considerato una mezzala di costruzione più che un regista puro. Una lettura che, ricorda il Corriere dello Sport, era stata data anche da Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus.

La partita di Bursa ha dunque mostrato un'altra versione di Fagioli: non soltanto un centrocampista capace di gestire il pallone, ma un giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico dell'intero reparto. E il suo rendimento con la Fiorentina può aver aperto una nuova strada anche in Nazionale.