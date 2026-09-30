Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato della coppia difensiva ideale:

In questo momento vedo meglio Dragusin-Ranieri, il rumeno ha pagato molto la distanza dal campo, ma ora sta recuperando. Anche il procuratore si è fatto sentire con la nazionale perché voleva che giocasse di più, ha bisogno di minutaggio.

Sulla mancanza di meritocrazia

La meritocrazia nel calcio dovrebbe esistere più che in altri mestieri, perché è molto più difficile tenere gli standard alti. L’anno scorso Mandragora aveva fatto benissimo, arriva un nuovo allenatore e me lo fai fuori, e stava per succedere anche con Fagioli. Escludo Kean perché aveva una situazione diversa. Uguale fece Palladino con Kayode: aveva fatto bene con Italiano, arriva il nuovo allenatore e viene escluso.

Su fagioli

Ha dato un punto di riferimento al centrocampo della nazionale, ha preso padronanza di dove può gestire e dove non deve gestire, e anche di quando può rischiare la giocata. L’esperienza dell’anno scorso ti fa crescere tanto, ricordiamoci che l’anno scorso si è preso molte volte la squadra sulle spalle.

Su Amatucci

Sta facendo bene in Spagna, non siamo corti a centrocampo né ne abbiamo tanti, però è vero che ha avuto poco spazio o comunque non ha colpito molto gli allenatori in quei piccoli spezzoni concessi. Succede che nella crescita di alcuni giocatori ci sono momenti in cui l’emozione o la squadra non aiutano , significa che il giocatore matura bene da altre parti, come sta facendo in Spagna .