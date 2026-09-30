Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato di Kayode:

Mi ricordo il suo esordio: "Forte fisicamente, ma tecnicamente non è bravo" dicevano tutti. Abbiamo giovani bravi e di prospettiva, ma non siamo capaci di tenerne uno. Forse per fare cassa, ma forse è più perché non abbiamo l’occhio lungo. Abbiamo giovani italiani forti che diamo via per andare a prendere all’estero, e poi, abbiamo i rimpianti. A

nche perché non è l’unico.