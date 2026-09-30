Daniele Carnasciali, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha fatto il punto sulla situazione allenatore, Kayode e Mastantuono.
Arbitri, Orsato: "Non mi aspettavo errori così superficiali, ma siamo soddisfatti"
Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato di Kayode:
Mi ricordo il suo esordio: "Forte fisicamente, ma tecnicamente non è bravo" dicevano tutti. Abbiamo giovani bravi e di prospettiva, ma non siamo capaci di tenerne uno. Forse per fare cassa, ma forse è più perché non abbiamo l’occhio lungo. Abbiamo giovani italiani forti che diamo via per andare a prendere all’estero, e poi, abbiamo i rimpianti. Anche perché non è l’unico.
Sui movimenti in panchina
Alla fine della scorsa stagione avevo detto che Vanoli era da confermare, invece no, vai a cambiarlo con un allenatore che era stato esonerato diverse volte, che aveva fatto benino a Sassuolo, per poi tornare sulla scelta precedente. Però avendogli mandato via dei giocatori che magari voleva, come Mandragora e Fortini.
Su Mastantuono
Lui è bravo e tutto, ma non è tuo. Farà un anno o due, ma non ci rimane a Firenze. Se fa bene, il Real Madrid se lo riprende.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
An honest mistake: perché la Fiorentina (sbagliando) ha ceduto Kayode
Rassegna stampa
CorSport: "Kayode, bagno al Viola Park e chiamata di Pradè dopo la favola azzurra"
Rassegna stampa
Fiorentina, ribaltone nel marketing. Addio a Francesco Picciotto: il motivo
Rassegna stampa
Dragusin, Jimenez e Pellegrino: Orsato condanna tre errori arbitrali pro Fiorentina
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti