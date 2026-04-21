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Gabbanini al Pisa, è ufficiale. Colui che poteva essere il secondo di Paratici

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Pisa, ufficiale il nuovo direttore sportivo: ecco Leonardo Gabbanini, che poteva essere il secondo di Paratici alla Fiorentina
Redazione VN

Poteva essere il secondo di Fabio Paratici alla Fiorentina, ma Leonardo Gabbanini è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Pisa. Lo stesso che è stato già per due volte in viola, come allenatore delle giovanili. Questo il comunicato dell'altro club toscano:

La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club.

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Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.

Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club. Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club. Benvenuto Leonardo!

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