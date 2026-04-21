Gabbanini al Pisa, è ufficiale. Colui che poteva essere il secondo di Paratici

Poteva essere il secondo di Fabio Paratici alla Fiorentina, ma Leonardo Gabbanini è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Pisa . Lo stesso che è stato già per due volte in viola, come allenatore delle giovanili. Questo il comunicato dell'altro club toscano:

Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.