Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta - la seconda consecutiva in campionato - contro la Roma:
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Bologna ko, Italiano non ci sta: “Troppi errori individuali, Roma più attenta”
Il tecnico del Bologna elenca i vari motivi per cui i felsinei non sono riusciti a tener testa alla Roma
La squadra non ha mollato, abbiamo subito i due gol nei momenti più delicati della partita, all'inizio e poco prima del riposo, poi abbiamo colto l'ennesimo legno della stagione con Orsolini. Come già successo tante altre volte quest'anno subiamo gol per delle disattenzioni individuali, questo aspetto non va bene. Le mie parole sulla stagione finita? Mi riferivo alle coppe, adesso dobbiamo blindare l'ottavo posto come ci ha chiesto il club, l'impegno ci sarà sempre, mio in primis, e vediamo di ridurre il malcontento che c'è stato oggi dentro lo stadio. Forse la Roma è stata più attenta di altre volte.
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