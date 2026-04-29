Falso allarme, Gasperini sorride: recuperato un difensore per la Fiorentina

Nessun allarme in casa Roma: Mehmet Celik sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro la Fiorentina . Gli esami strumentali hanno infatti escluso lesioni muscolari, scongiurando il rischio di uno stop prolungato.

Il laterale turco era stato costretto a uscire all’intervallo della gara contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore, ma le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Il problema fisico non è grave e non comprometterà la sua presenza nelle prossime partite.