Nessun allarme in casa Roma: Mehmet Celik sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. Gli esami strumentali hanno infatti escluso lesioni muscolari, scongiurando il rischio di uno stop prolungato.
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Falso allarme, Gasperini sorride: recuperato un difensore per la Fiorentina
Gasperini recupera un difensore per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Il giocatore si allenerà in gruppo
Il laterale turco era stato costretto a uscire all’intervallo della gara contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore, ma le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Il problema fisico non è grave e non comprometterà la sua presenza nelle prossime partite.
Buone notizie quindi per Gian Piero Gasperini, che potrà contare su Celik già nella seduta odierna a Trigoria. Il suo recupero rapido è fondamentale in vista del finale di stagione, dove rappresenta la prima scelta sulla fascia destra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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