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10 anni dopo il Leicester c’è il Thun. Campioni di Svizzera da neopromossi

10 anni dopo il Leicester c’è il Thun. Campioni di Svizzera da neopromossi - immagine 1
In Svizzera si è conretizzata una vera e propria impresa. Il Thun ha vinto il campionato da neopromosso
Redazione VN

10 anni fa il Leicester sorprendeva tutto il mondo trionfando in Premier League. Oggi a raccoglierne idealmente il testimone come sorpresa dell'anno, e non solo, c'è il piccolo Thun in Svizzera. La squadra che rappresenta una città di 40mila abitanti, ha trionfato nel campionato elvetico. Un qualcosa di inimmaginabile, dato che il club eè neopromosso. Marco Lustrinelli è l'eroe di questa cavalcata, tecnico e prima giocatore del Thun.

Che storia

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Oltre a battere le rivali storiche come Young Boys e Basilea, il Thun ha semplicemente dominato il campionato. Il titolo è arrivato con 3 giornate in anticipo, con una rosa dal valore di 22 milioni. Miglior attacco della lega, una storia davvero incredibile, quasi anacronistica.

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