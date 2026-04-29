Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ha analizzato la questione Franchisul quotidiano con un editoriale. Dal comunicato della Fiorentinaai rapporti col Comune. Ecco l'opinione del noto giornalista:
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VIOLA NEWS news viola Il retroscena: “Sara Funaro sorpresa dalla dichiarazione d’intenti della Fiorentina”
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Il retroscena: “Sara Funaro sorpresa dalla dichiarazione d’intenti della Fiorentina”
Roberto De Ponti dice la sua sullo stadio Franchi e sul rapporto tra la sindaca Sara Funaro e la Fiorentina
Verrebbe da dire: un grande passo per la Fiorentina, un piccolo passo per il nuovo Franchi. La dichiarazione d’intenti del club viola, presentata urbi et orbi approfittando della visita a Firenze del ministro dello Sport Andrea Abodi, ha sorpreso persino la sindaca, nei tempi anche se non nei modi. Perché il comunicato che formalizza quello che già si sapeva da tempo, pronti 55 milioni ma in cambio vogliamo sapere chi gestisce i lavori, quali saranno i tempi, come si sviluppa la concessione, eccetera eccetera, mette un punto fermo solo su una cosa: formalizza quello che già si sapeva da tempo. Punto. Come un abito casual, impegna ma non troppo: i soldi ci sono se, se, se. In pratica la Fiorentina dice a Palazzo Vecchio: noi ci mettiamo i soldi ma adesso troviamo un accordo conveniente, perché altrimenti torniamo punto e a capo. In pratica, Ferrari ha rilanciato la palla nella metà campo di Funaro. E la sindaca dovrà a stretto giro di posta proporre un progetto che sia condivisibile, e che non consenta una retromarcia allo staff viola. Diverso sarebbe stato se la Fiorentina avesse allegato alla lettera un progetto, il «Pef», lo schema della concessione con l’indicazione esplicita della lunghezza (perché come per i giochi da tavolo il range può andare dai 9 ai 99 anni...) e del canone. Così non è stato. Come in una partita di poker, il club viola è andato a vedere le carte dell’avversaria, anche se in effetti proprio avversaria non è.
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