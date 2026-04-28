Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Marinozzi su Braschi: “Vanoli non ha colpe. Ecco qual è il suo obiettivo”

news viola

Marinozzi su Braschi: “Vanoli non ha colpe. Ecco qual è il suo obiettivo”

Braschi
Il noto giornalista Andrea Marinozzi si è espresso sul mancato ingresso di Riccardo Braschi sulla sfida con il Sassuolo
Redazione VN

Il noto giornalista Andrea Marinozzi, sul proprio canale YouTube, ha commentato il mancato ingresso di Riccardo Braschi nella sfida contro il Sassuolo:

La Fiorentina Primavera è prima in campionato e Braschi è il capocannoniere. Vanoli ha scelto di inserire Gudmundsson, ha fatto scaldare Braschi tutta la partita senza farlo entrare. Ma per me Vanoli non ha nessuna colpa, mettiamoci nei suoi panni: non ha la certezza di rimanere alla Fiorentina. Sta lavorando per migliorare il suo curriculum. Ora migliora la classifica, poi andrà da Paratici e farà vedere i risultati. Lui non ha come obiettivo far crescere Braschi.

Leggi anche
Mossuto (Lega): “Sulla questione stadio il Sindaco ha poco da vantarsi”
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA