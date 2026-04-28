Il noto giornalista Andrea Marinozzi, sul proprio canale YouTube, ha commentato il mancato ingresso di Riccardo Braschi nella sfida contro il Sassuolo:
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VIOLA NEWS news viola Marinozzi su Braschi: “Vanoli non ha colpe. Ecco qual è il suo obiettivo”
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Marinozzi su Braschi: “Vanoli non ha colpe. Ecco qual è il suo obiettivo”
Il noto giornalista Andrea Marinozzi si è espresso sul mancato ingresso di Riccardo Braschi sulla sfida con il Sassuolo
La Fiorentina Primavera è prima in campionato e Braschi è il capocannoniere. Vanoli ha scelto di inserire Gudmundsson, ha fatto scaldare Braschi tutta la partita senza farlo entrare. Ma per me Vanoli non ha nessuna colpa, mettiamoci nei suoi panni: non ha la certezza di rimanere alla Fiorentina. Sta lavorando per migliorare il suo curriculum. Ora migliora la classifica, poi andrà da Paratici e farà vedere i risultati. Lui non ha come obiettivo far crescere Braschi.
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