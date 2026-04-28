Queste le dichiarazioni di Guglielmo Mossuto: Capogruppo Lega in Consiglio comunale a Firenze.
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VIOLA NEWS news viola Mossuto (Lega): “Sulla questione stadio il Sindaco ha poco da vantarsi”
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Mossuto (Lega): “Sulla questione stadio il Sindaco ha poco da vantarsi”
"La gestione della vicenda è stata pessima a partire dai suoi predecessori e si rischia di spendere un sacco di milioni per un impianto non al top".
La Fiorentina scende in campo nell'annosa questione stadio ed il Sindaco Funaro si esalta come se avesse vinto, esclusivamente per merito suo, la Champions League. In realtà, lo sanno tutti che le cose stanno diversamente e di come sia stata malamente gestita negli anni, dalle amministrazioni comunali passate e presenti, tale vicenda legata all'impianto fiorentino. Una struttura che verrà alla fine a costare una cifra molto rilevante e che potrebbe, comunque, presentare dei difetti non secondari. Quindi, lungaggini estenuanti, polemiche a non finire, tifosi giustamente arrabbiati e "chi più ne ha, più ne metta." Il tutto, tra l'altro, nell'anno di un traguardo rilevante come quello del centenario viola. Insomma, eviterei i facili entusiasmi perché il percorso ad ostacoli non è, ahinoi, per nulla terminato e la parola fine è lontana dall'essere ancora definitivamente scritta...
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