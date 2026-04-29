A margine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2026, la sindaca Sara Funaro, ha parlato dei lavori dello Stadio Artemio Franchi:
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Funaro sul Franchi: “Lavori fino alle 22 temporanei. Ecco il nostro obiettivo”
Le parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, in merito ai lavori dello Stadio Artemio Franchi
Lavori fino alle 22? Questo è un passaggio importante, ma sarà per un periodo temporaneo. Abbiamo optato per prorogare i lavori fino alle 22 e farli partire alle 6 di mattina, un tempo più ampio rispetto a quello attuale. Questo permetterà anche la contemporaneità di lavorazione che altrimenti non sarebbe stata possibile dopo un periodo di tempo ristretto. Potemmo dare un’accelerata e andare avanti con il crono programma. Poi capiremo se potremo ampliare ulteriormente i lavori perché il nostro obiettivo è mantenere il crono programma salvo.
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