Franchi, il comunicato della Fiorentina: “Pronti a contribuire con 55 milioni”

La Fiorentina manifesta l’interesse a contribuire con 55 milioni di euro alla Fase 2 dei lavori del Franchi, confermando il proprio impegno sul progetto stadio.

Redazione VN 27 aprile 2026 (modifica il 27 aprile 2026 | 14:39)

Mattinata istituzionale allo stadio Artemio Franchi, dove si è svolto questa mattina un sopralluogo alla presenza della sindaca Funaro, il ministro Abodi e della Fiorentina. Il club viola, inoltre, ha formalizzato la propria posizione sul futuro del progetto con una manifestazione di interesse legata alla Fase 2 dei lavori. Il comunicato del club:

"La Fiorentina ha partecipato questa mattina a un sopralluogo allo Stadio Artemio Franchi, rappresentata dal Direttore Generale Alessandro Ferrari, insieme al Ministro Andrea Abodi e alla Sindaca Sara Funaro. La visita si è concentrata sull’avanzamento dei lavori della Fase 1 e sullo stato del cantiere attualmente in corso.

Nella stessa giornata, la Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal Presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2, contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 milioni necessari al completamento del progetto, come indicato dal Comune.

Tale manifestazione di interesse è subordinata a una serie di condizioni, tra cui il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, nonché la consegna del cantiere al termine della Fase 1, oltre ad altri elementi relativi agli aspetti economico-finanziari e alla futura concessione per l’utilizzo dello stadio.

Questo rappresenta un’ulteriore conferma del forte impegno della famiglia Commisso nei confronti della Fiorentina, dei suoi tifosi e della città di Firenze e riflette la volontà di portare avanti la visione e il profondo legame di Rocco B. Commisso con il club, con i tifosi viola e con la città".