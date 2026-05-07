Albert Riera è un tecnico dalla grande personalità, come dimostrò nel doppio confronto con la Fiorentina, ai tempi del Celje in Conference. A gennaio è arrivata una grande chiamata per lui, quella dell'Eintracht Francoforte, dopo l'esonero di Topmoller. Dopo 5 mesi però, Riera lascerà i tedeschi. Secondo Sky, l'Eintrach si tutelerà grazie ad alcune clausole inserite nel contratto. In caso di sconfitta contro il Borussia Dortmund, lo spagnolo potrebbe già lasciare il club, senza nemmeno attendere il finale di stagione.
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Vi ricordate di Riera? La sua avventura all’Eintracht sta già per finire
L'avventura di Albert Riera all'Eintracht Francoforte è durata solamente pochi mesi
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