Il Sudtirol dovrà giocarsi la permanenza in Serie B passando per i playout e per la doppia sfida contro il Bari. Ma in queste due partite non ci sarà Andrea Masiello, nonostante gli accordi presi precedentemente con la società. Il difensore ex Genoa tra le tante, all'età di 40 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.
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Masiello si ritira dal calcio giocato. Assente per i playout del Sudtirol
Andrea Masiello, difensore ex Genoa tra le altre, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 40 anni
È stata la sua compagna a renderlo ufficiale attraverso un annuncio su Instagram:
Oggi è quel giorno. Quel giorno che sembrava un lontano futuro invece oggi è presente. Ogni partita giocata è stata pura adrenalina, emozione, ansia, felicità e tristezza. Un mix di emozioni incredibili. Quei 90 minuti che sembravano eterni, si sono trasformati in 22 anni con uno schiocco di dita. Oggi sarà l’ultima volta in cui indosserai le tue scarpe da calcio da giocatore. Ancora non ci credo. La mia emozione ha il sopravvento sulle parole. Oggi un gran finale ti aspetta amore mio. Cuore, grinta e coraggio. Noi tifiamo per te. Ti amo.
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