Masiello si ritira dal calcio giocato. Assente per i playout del Sudtirol

Andrea Masiello, difensore ex Genoa tra le altre, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 40 anni

Il Sudtirol dovrà giocarsi la permanenza in Serie B passando per i playout e per la doppia sfida contro il Bari. Ma in queste due partite non ci sarà Andrea Masiello, nonostante gli accordi presi precedentemente con la società. Il difensore ex Genoa tra le tante, all'età di 40 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.