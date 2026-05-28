Pioli è pronto al rientro, Gazzetta: “Un club offre lo stesso stipendio di Firenze”

Stefano Pioli non è l'unico nome sondato dal Bologna. Piace anche Di Francesco, Daniele De Rossi e Domenico Tedesco

La Fiorentina non è l'unico club alla ricerca di un allenatore, anzi. La Serie A si prepara a diversi cambiamenti sulle panchine di diversi club. Tra questi c'è sicuramente il Bologna, che saluterà Vincenzo Italiano. L'ex Fiorentina infatti, è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del suo Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , un nome per prendere il posto dell'ex allenatore viola è quello di Stefano Pioli . Il tecnico parmense infatti, conosce molto bene la piazza bolognese e ha rescisso da poco il contratto con la Fiorentina. Sartori potrebbe mettere sul piatto uno stipendio pari a 3 milioni, la cifra pattuita con Daniele Pradè quest'estate.

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Per lui sarebbe un ritorno in un luogo che lo ha sempre apprezzato. Stefano Pioli non è l'unico nome sondato dal Bologna. Piace anche Di Francesco, Daniele De Rossi e Domenico Tedesco.