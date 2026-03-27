David Guetta è intervenuto nel corso del programma A Pranzo con il Pentasport:
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Guetta: “Kean si risparmia? Quanta insofferenza! Va bene, riprendiamo il Tanque Silva”
Il commento di David Guetta su alcuni temi calci della Fiorentina
Vanoli deve essere analizzato oggettivamente. Rispetto al disastro di Pioli è chiaro che Vanoli è tanta roba. Non so come mai ha fatto perdere una partita con la difesa a tre e Rugani. Oscilla tra il 5,5 e il 6, non lo volgiamo tenere per la prossima stagione. Ci ha tirato fuori dal baratro, è successo in precedenza e certi allenatori non sono stati confermati. Ieri la prestazione di Kean con la Nazionale è da 6/6.5, ma poi c'è il gol, bellissimo. Vale mezzo punto o un punto. Si va dal 7 in su. Non so cosa pensare. Non so cosa ha fatto di male Kean ai tifosi della Fiorentina. Non riesco a comprendere questa insofferenza nei suoi confronti, come se negli ultimi anni la Fiorentina avesse avuto attaccanti migliori davanti. Si risparmia con la Fiorentina? A me risulta che Kean spinga sempre per giocare nonostante i suoi dolori alla caviglia. Va bene, riprendiamo il Tanque Silva (che fine ha fatto?) al suo posto. Su Kean ci è presa una fissazione che fa il male della Fiorentina.
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