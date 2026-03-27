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Guetta: “Kean si risparmia? Quanta insofferenza! Va bene, riprendiamo il Tanque Silva”

Guetta Fiorentina
Il commento di David Guetta su alcuni temi calci della Fiorentina
Redazione VN

David Guetta è intervenuto nel corso del programma A Pranzo con il Pentasport:

Vanoli deve essere analizzato oggettivamente. Rispetto al disastro di Pioli è chiaro che Vanoli è tanta roba. Non so come mai ha fatto perdere una partita con la difesa a tre e Rugani. Oscilla tra il 5,5 e il 6, non lo volgiamo tenere per la prossima stagione. Ci ha tirato fuori dal baratro, è successo in precedenza e certi allenatori non sono stati confermati. Ieri la prestazione di Kean con la Nazionale è da 6/6.5, ma poi c'è il gol, bellissimo. Vale mezzo punto o un punto. Si va dal 7 in su. Non so cosa pensare. Non so cosa ha fatto di male Kean ai tifosi della Fiorentina. Non riesco a comprendere questa insofferenza nei suoi confronti, come se negli ultimi anni la Fiorentina avesse avuto attaccanti migliori davanti. Si risparmia con la Fiorentina? A me risulta che Kean spinga sempre per giocare nonostante i suoi dolori alla caviglia. Va bene, riprendiamo il Tanque Silva (che fine ha fatto?) al suo posto. Su Kean ci è presa una fissazione che fa il male della Fiorentina.

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