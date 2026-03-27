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Fagioli e la polemica Italia: “Non me l’aspettavo. Ci sarebbe stato polverone lo stesso”

Gattuso Fagioli grafica
Il commento a Sky Sport del centrocampista della Fiorentina sulla mancata chiamata del ct Gattuso con l'Italia
Matteo Torniai Redattore 

Spicca il commento di Nicolò Fagioli, rimasto fuori dalla lista dei convocati del ct Gennaro Gattuso per le gare contro Iranda del Nord e (ora) Bosnia. A differenza della grande polemica pubblica a riguardo, Fagioli, a Sky Sport, ha espresso serenità e sportività riguardo alla decisione del commissario tecnico.

“Non mi aspettavo di essere chiamato sinceramente - ha dichiarato - penso che chi è stato chiamato se lo sia meritato. Se fossi stato io e non un altro di loro ci sarebbe stata la stessa polemica. C’è solo da tifare per la finale in Bosnia. Sappiamo tutti che giocatore è Dzeko, servirà fare particolarmente attenzione”.

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