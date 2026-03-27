Spicca il commento di Nicolò Fagioli, rimasto fuori dalla lista dei convocati del ct Gennaro Gattuso per le gare contro Iranda del Nord e (ora) Bosnia. A differenza della grande polemica pubblica a riguardo, Fagioli, a Sky Sport, ha espresso serenità e sportività riguardo alla decisione del commissario tecnico.
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Fagioli e la polemica Italia: “Non me l’aspettavo. Ci sarebbe stato polverone lo stesso”
Il commento a Sky Sport del centrocampista della Fiorentina sulla mancata chiamata del ct Gattuso con l'Italia
“Non mi aspettavo di essere chiamato sinceramente - ha dichiarato - penso che chi è stato chiamato se lo sia meritato. Se fossi stato io e non un altro di loro ci sarebbe stata la stessa polemica. C’è solo da tifare per la finale in Bosnia. Sappiamo tutti che giocatore è Dzeko, servirà fare particolarmente attenzione”.
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