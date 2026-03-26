Il giornalista Giancarlo Padovan, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la mancata convocazione di Fagioli in Nazionale:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Padovan: “Perché Frattesi? Fagioli è in condizione. Magari con la qualificazione”
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Padovan: “Perché Frattesi? Fagioli è in condizione. Magari con la qualificazione”
Giancarlo Padovan ha commentato l'esclusione di Fagioli dai convocati della Nazionale
Non riesco a capacitarmi di come sia stato convocato Frattesi, una riserva dell'Inter, per un evento importante come quello di stasera. Altri giocatori sono rimasti a casa. Uno di questi è Fagioli che sta dimostrando di vivere un momento di condizione fisica e mentale eccellente, non si capisce perché non sia stato chiamato. Io penso una cosa: il ct ha voluto fare la partita con quei giocatori che l'hanno portato fino a questo punto, con quelli che conosce meglio. Adesso non c'è tempo per sperimentare.
Gli esclusi—
Sono convinto che giocatori come Bernardeschi, Fagioli e Zaniolo sanno dove si trovano e hanno acquisito la personalità per farsi vedere con la maglia azzurra. E non dimentichiamoci di Pellegrini della Roma. Chissà se in caso di qualificazione non possano essere davvero presi in considerazione.
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