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Padovan: “Perché Frattesi? Fagioli è in condizione. Magari con la qualificazione”

Fagioli
Giancarlo Padovan ha commentato l'esclusione di Fagioli dai convocati della Nazionale
Redazione VN

Il giornalista Giancarlo Padovan, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la mancata convocazione di Fagioli in Nazionale:

Non riesco a capacitarmi di come sia stato convocato Frattesi, una riserva dell'Inter, per un evento importante come quello di stasera. Altri giocatori sono rimasti a casa. Uno di questi è Fagioli che sta dimostrando di vivere un momento di condizione fisica e mentale eccellente, non si capisce perché non sia stato chiamato. Io penso una cosa: il ct ha voluto fare la partita con quei giocatori che l'hanno portato fino a questo punto, con quelli che conosce meglio. Adesso non c'è tempo per sperimentare.

Gli esclusi

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Sono convinto che giocatori come Bernardeschi, Fagioli e Zaniolo sanno dove si trovano e hanno acquisito la personalità per farsi vedere con la maglia azzurra. E non dimentichiamoci di Pellegrini della Roma. Chissà se in caso di qualificazione non possano essere davvero presi in considerazione.

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