Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Sarri mi piace, ma servono obiettivi internazionali. Chi vorrei rimanesse”
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Monti: “Sarri mi piace, ma servono obiettivi internazionali. Chi vorrei rimanesse”
Gianfranco Monti sul presente e futuro della Fiorentina
Siamo ancora in difficoltà, sento dire che la quota salvezza si potrebbe alzare di un altro paio di punti. Dall'altra parte sono convinto che la Fiorentina ne uscirà, anche se con fatica. E' stimolante parlare di mercato, nessuno vuole credere alla cosa più brutta. Sarri mi piace tantissimo, ma sarà stimolante creare una nuova situazione, portare la tifoseria ad obiettivi internazionali. Paratici dovrà essere bravo a fare una sorta di pulizia per rifare la squadra. Gran parte della raccolta arriverà dalle vendite.
I giocatori del futuro—
Vorrei che rimanessero Kean e Fagioli. Il terzo sarebbe Gudmundsson, non voglio pensare che sia quello visto fino ad ora.
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