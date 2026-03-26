Il giornalista Bernardo Brovarone ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Grosso scelta perfetta. Solomon universale, ecco dove lo vedo”
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Brovarone: “Grosso scelta perfetta. Solomon universale, ecco dove lo vedo”
Il commento di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno
Sempre e solo Sarri, ma è un dente che ci dobbiamo levare. Secondo me avvicinerebbe tutto e tutti anche fuori dal campo. Sarebbe una scelta logica, conosce Paratici. Ma se crei i presupposti per fare un progetto a lungo termine Paratici va a fare un investimento su un giovane. Grosso è una scelta perfetta, ha dimostrato di avere uno spesso importante. Parla poco, ma le sue squadre giocano benissimo. Lui dà sempre qualità. Di fronte ad un'apparecchiatura degna a Firenze vengono tutti. Puoi chiamare chi vuoi se porti i presupposti. Noi abbiamo perso questa forma di autostima, ce l'hanno disintegrata dai Della Valle in giù. Paratici ha una visione ampissima, ha una copertura internazionale.
Internazionalità—
L'internazionalità che ha rimarcato Paratici, secondo me, non c'era necessita di rimarcarla. Vuole lasciare intendere che si cercherà di stabilizzare la Fiorentina a livello europeo nel tempo. Ma il principale significato è timbrare una cultura nuova a livello internazionale. Vuole dare un timbro innovativo con qualcosa di moderno e sviluppabile. Fabregas in questo è un innovatore, è un forte messaggio che arriva da Como. Penso che potrebbe essere motivante per la Fiorentina. Il fulcro è capire chi sarà il proprietario.
Gudmundsson e Solomon—
Solomon è duttile, è molto più indicato a fare l'attaccante che l'esterno. E' un giocatore con piedi meravigliosi, universale. Lui andrebbe a cancellare la figura moscia di Gudmundsson, anche se vederlo palla al piede incanta gli occhi. Ma abbiamo bisogno di solidità.
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