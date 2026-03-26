L'intermediario di mercato, Eugenio Ascari, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della Fiorentina futura:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ascari: “La Fiorentina futura deve ripartire da Fagioli. Ecco il tecnico ideale”
news viola
Ascari: “La Fiorentina futura deve ripartire da Fagioli. Ecco il tecnico ideale”
Le parole di Eugenio Ascari a Radio Bruno
Vanoli è stato criticato da tante parti, ma ha rimesso in linea di galleggiamento la squadra e ha rivitalizzato tanti giocatori: Ndour, Parisi, Fagioli. Ndour e Fagioli devono rappresentare il fulcro dal quale ripartire per la Fiorentina di domani. Centrocampo? Vanoli sta utilizzando con continuità il 4-1-4-1 dove Fagioli si esprime al meglio, è imprescindibile. Non esistono incedibili, ma Fagioli deve essere l'elemento intorno al quale costruire la Fiorentina. Fabbian in passato ha fatto anche la mezz'ala con buoni risultati. Questo regresso mi ha sorpreso, lo ritenevo un giocatore duttile. Ma non è da bocciare, cercherei di recuperarlo.
L'allenatore—
A Vanoli potrebbe essere concessa una nuova chance. Non lo boccerei in toto, ma dipenderà dalla Fiorentina. Per allettare un allenatore forte occorre mettere sul piatto un piano chiaro con ambizioni diverse da quelle di quest'anno. Sarri?Fa giocare bene le squadre, con la Lazio è stato costretto ad adattarsi. Sta avendo un rendimento oltre le linee considerando la contestazione, lo sciopero dei tifosi e gli infortuni. Sarri potrebbe essere un profilo adatto. Un altro allenatore è Bielsa: sarebbe l'ideale, non si stancherebbe mai di impartire lezioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA