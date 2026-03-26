Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Paratici prenderà un allenatore giovane. Ndour? Sta sfruttando una cosa”
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Bocci: “Paratici prenderà un allenatore giovane. Ndour? Sta sfruttando una cosa”
Il giornalista Alessandro Bocci sui temi caldi in casa Fiorentina
Stasera l'Italia non può fallire, deve temere sé stessa, non c'è paragone con l'Irlanda del Nord. Kean? Pio Esposito forse sta meglio, ma Gattuso rispetta le gerarchie. La cosa migliore che è riuscito a tirare fuori è il doppio centravanti con Retegui e Kean. Non c'è motivo di prendere un'altra direzione. Kean non è al 100%, ma ha messo un po' di minuti sulle gambe ed è lecito aspettarsi il miglior Kean.
Ndour e Comuzzo—
Ndour sta facendo passi da gigante. Ha avuto un forte rallentamento, ma ora sta sfruttando gli errori del mercato. Non è arrivato un giocatore fisico e Vanoli è costretto a mettere lui. Ti da equilibrio, fa un sacco di errori ma ci mette il fisico, i contrasti, il pressing. Gioca tanto e quindi sta crescendo di condizione, di fiducia. E' un giocatore propositivo che fa comodo alla Fiorentina. Comuzzo? Si è perso e fa fatica a ritrovarsi. Quando gioca da una sensazione di fragilità, è scivolato indietro nelle gerarchie. Pongracic-Ranieri è la coppia titolare. Finché c'è la Conference Comuzzo ha tutte le possibilità, inoltre è il primo cambio. Da qui a giungo deve dare segnali forti di rilancio.
Fiorentina—
Ci sono delle rimonte positive, segnali incoraggianti di una squadra che ha voglia di fare. I giocatori importanti stanno dando qualche segnale di ripresa: Fagioli è da mesi che ci dà risposte, Dodò è una certezza, Parisi una scoperta. Spero che la sosta non faccia perdere alla Fiorentina il filo. Ha speso tanto a livello di energie mentali, mi ha sorpreso la reattività con l'Inter. Alcuni cambi non mi sono piaciuti, ma non può essere solo questa la causa della paura finale: tutti improvvisamente vanno in paranoia.
Futuro allenatore—
Sarri farebbe felice Firenze. Io ho la sensazione che Paratici prenderà un giovane. Sarri ha delle certezze, non puoi sperimentare. Voglio capire se la Fiorentina a giugno ha la voglia e la forza di reinvestire. E voglio capire anche se resteranno i Commisso. Vorrei capire quanto è realmente ambiziosa.
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