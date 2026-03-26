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La Nazione

Nazione, Comuzzo male: “Doveva superare più in fretta le difficoltà”

Comuzzo
La Nazione su Pietro Comuzzo
Redazione VN

Non solo Rugani,  La Nazione giudica negativa anche la stagione di Pietro Comuzzo. Il centrale viola sta attraversando un momento a dir poco complicato. Vanoli deve ritrovare anche lui per questo finale di stagione:

Ormai un comprimario. Ed è un aspetto che fa male. Perché il 'Soldato viola aveva fatto vedere ben altro. Chiamato in causa, ha commesso qualche errore. E' utile, ma doveva superare più in fretta le difficoltà.

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