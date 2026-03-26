Non solo Rugani, La Nazione giudica negativa anche la stagione di Pietro Comuzzo. Il centrale viola sta attraversando un momento a dir poco complicato. Vanoli deve ritrovare anche lui per questo finale di stagione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione, Comuzzo male: “Doveva superare più in fretta le difficoltà”
La Nazione
Nazione, Comuzzo male: “Doveva superare più in fretta le difficoltà”
La Nazione su Pietro Comuzzo
Ormai un comprimario. Ed è un aspetto che fa male. Perché il 'Soldato viola aveva fatto vedere ben altro. Chiamato in causa, ha commesso qualche errore. E' utile, ma doveva superare più in fretta le difficoltà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA