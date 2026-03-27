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Amoruso: “Ecco cosa cambia Solomon. Fagioli ha già pagato i suoi errori”

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Fagioli è uno degli elementi chiave di questa Fiorentina, la mancata convocazione di Gattuso fa discutere
Redazione VN

Lorenzo Amoruso ha detto la sua sulla Fiorentina. Le parole dell'ex difensore al Pentasport di Radio Bruno:

"Solomon dà diverse ozpioni di gioco, con il suo modo di attaccare. Ti cambia anche il modo di difendere, con lui puoi stare più basso, e grazie ai suoi dribbling risali il campo. Anche i falli che si conquista, credo che sia una gran bella risorsa in questo finale di stagione. Il Verona sulla carta è mezzo retrocesso, ma credo che qualche spazio lo lascerà, visto che sono all'ultima spiaggia. Fagioli per come ha giocato negli ultimi 2-3 mesi si meritava l'Italia, ma credo che Gattuso, vista la situazione, abbia scelto di andare in battaglia con chi conosce già il gruppo. Su Fagioli si può avere qualsiasi opinione, però ha già pagato con la giustizia."

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