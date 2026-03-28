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Natali: “Vanoli ha trasmesso positività. Guardate Ranieri e Pongracic!”

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il commento di Cesare Natali sul momento della Fiorentina
Matteo Torniai Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Cesare Natali ha analizzato il momento della Fiorentina, tra segnali di crescita e la necessità di mantenere alta l’attenzione in vista del finale di stagione.

“Fiducia sicuramente c’è, ma io resterei con i piedi per terra. È un campionato strano, con squadre che sembravano spacciate e invece sono tornate in corsa, come la Cremonese. La Fiorentina oggi è in una situazione migliore rispetto a qualche settimana fa e sono convinto che raggiungerà l’obiettivo, però bisogna chiuderla il prima possibile”, ha spiegato Natali.

Sguardo poi al prossimo turno, che può rappresentare un’occasione importante: “Sulla carta ci sono partite favorevoli, ma le ultime giornate sono sempre difficili da interpretare. I risultati non sono mai scontati, quindi serve concretezza”.

L’ex difensore viola ha evidenziato anche i progressi della squadra, soprattutto nella fase difensiva: “Sono cresciuti giocatori come Ranieri e Pongracic, si è rivisto anche Comuzzo. La solidità parte da dietro e i risultati arrivano di conseguenza. I giocatori sono gli stessi di prima, ma l’allenatore ha trasmesso qualcosa di positivo, soprattutto a livello mentale”.

Un percorso di crescita che passa anche dai singoli, con particolare attenzione ai giovani: “Ndour è un esempio. È un giocatore forte, ma i giovani devono essere messi nelle condizioni di esprimersi. Se sei considerato bravo, devi dimostrarlo in campo. A Firenze, anche a vent’anni, avere spazio significa che i valori ci sono”.

Infine, una battuta sulla Nazionale, con un occhio particolare a Moise Kean: “L’Italia deve andarci ai Mondiali. In una partita secca può venir fuori qualcosa in più. Kean? Sta bene, è in fiducia ed è stato determinante anche nella crescita della Fiorentina. La Nazionale deve appoggiarsi su di lui”.

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