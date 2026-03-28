Come sta andando Infantino all’Argentinos Juniors? 37′ e un rigore sbagliato

Come sta andando l'esperienza di Gino Infantino all'Argentinos Juniors

Redazione VN 28 marzo - 21:19

Ricordate Gino Infantino? Il centrocampista di proprietà della Fiorentina - nella finestra invernale di mercato - è stato ceduto in prestito con opzione di acquisto all'Argentinos Junior fino al 31 dicembre 2026. Tornato in patria per trovare maggiore spazio le cose non sono andate come sperato.

Il classe 2003 ha fatto il suo esordio con la maglia biancorossa in Copa Argentina nella sfida contro il Midland, entrando al '73 al posto di Nicolas Oroz come mezzala. La gara, terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari, si è protratta ai rigori. E uno dei tiri dagli 11 metri è toccato proprio a Infantino che ha sprecato l'occasione tirando un rigore facilmente parabile dal portiere avversario.

Da quel momento in poi l'allenatore Nicolas Diez gli ha concesso appena 20 minuti nella gara di campionato contro il Belgrano terminata 0-0. Anche in quell'occasione Infantino non è stato del tutto convincente collezionando successivamente solo panchine o addirittura tribune. Sarà difficile riuscire a mettersi in mostra a cinque giornate dal termine del campionato, considerando anche l'eliminazione dell'Argentinos Juniors sia dalla Coppa Libertadores che dalla Coppa Nazionale.

Il prestito del centrocampista termina a dicembre, ma se il trend negativo non dovesse invertirsi ci sono grandi possibilità che il classe 2003 torni a Firenze giù in estate. In quel caso starà alla società decidere del suo futuro. Ricordiamo che dal suo arrivo alla Fiorentina Infantino non ha mai brillato: in circa due anni e mezzo solo 9 presenze e un assist nella gara di Conference League contro il Cukaricki.