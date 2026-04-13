Non arrivano buone notizie dalla Danimarca per la Fiorentina e per il futuro di Amir Richardson . Il centrocampista, trasferitosi al Copenaghen durante il mercato invernale per trovare continuità, è finito ai margini del progetto tecnico di Bo Svensson. Nonostante l'assenza per infortunio di un pilastro come Thomas Delaney, Richardson è stato nuovamente escluso dai convocati per la sfida contro il Randers, sollevando dubbi sulla sua gestione.

Scelta tecnica, non disciplinare

L'allenatore del club danese, Bo Svensson, ha voluto però spegnere sul nascere le voci di possibili frizioni comportamentali o motivi extra-calcistici dietro l'esclusione dell'ex Reims: "È una mia decisione puramente sportiva su ciò che la rosa deve contenere e cosa penso sia meglio per noi. È una mia scelta. Non ci sono motivi disciplinari, posso escluderlo".