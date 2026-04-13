Non arrivano buone notizie dalla Danimarca per la Fiorentina e per il futuro di Amir Richardson. Il centrocampista, trasferitosi al Copenaghen durante il mercato invernale per trovare continuità, è finito ai margini del progetto tecnico di Bo Svensson. Nonostante l'assenza per infortunio di un pilastro come Thomas Delaney, Richardson è stato nuovamente escluso dai convocati per la sfida contro il Randers, sollevando dubbi sulla sua gestione.
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Caso Richardson al Copenaghen: escluso ancora, il tecnico Svensson spiega il motivo
Scelta tecnica, non disciplinare—
L'allenatore del club danese, Bo Svensson, ha voluto però spegnere sul nascere le voci di possibili frizioni comportamentali o motivi extra-calcistici dietro l'esclusione dell'ex Reims: "È una mia decisione puramente sportiva su ciò che la rosa deve contenere e cosa penso sia meglio per noi. È una mia scelta. Non ci sono motivi disciplinari, posso escluderlo".
Svensson ha poi confermato che il calciatore non rientrerà a Firenze in anticipo: "Ho parlato con Amir di ciò che ci aspettiamo da lui; resterà qui fino alla scadenza naturale del prestito in estate". Le parole del tecnico riportate da Bold.dk
Un riscatto che si allontana—
I numeri di Richardson con la maglia del Copenaghen iniziano a farsi preoccupanti: appena cinque presenze totali e una fatica enorme a entrare nelle rotazioni. Un rendimento che mette in serio dubbio il suo futuro in Danimarca: il club danese vanta un'opzione di acquisto fissata a8 milioni di euro, una cifra importante che, ad oggi, il Copenaghen non sembra minimamente intenzionato a investire. La Fiorentina osserva con attenzione, consapevole che, senza una sterzata in questo finale di stagione, il classe 2002 tornerà alla base in estate come un "esubero" da ricollocare.
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