Il futuro di Vanoli sembra essere scritto, con molte probabilità sarà lontano da Firenze. Paratici ha in mente una nuova Fiorentina, con Fabio Grosso come maggiore indiziato per la panchina viola.
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Vanoli via da Firenze? Una squadra di Serie A ci ha già messo gli occhi
Vanoli, il futuro molto probabilmente non sarà a Firenze: una squadra di Serie A ci ha già messo gli occhi sopra
L'ex direttore sportivo del Tottenham, già da tempo, negli incontri amichevoli con gli altri colleghi direttori sportivi, ha sponsorizzato i grandi meriti di Vanoli e la sua cultura del lavoro e il tecnico. Appena terminerà l'avventura in viola, avrà sicuramente mercato, con alcune squadre di Serie A interessate, come il Parma, alle prese con i dubbi sul futuro di Cuesta. Lo scrive La Repubblica
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