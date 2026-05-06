Vanoli via da Firenze? Una squadra di Serie A ci ha già messo gli occhi

Vanoli, il futuro molto probabilmente non sarà a Firenze: una squadra di Serie A ci ha già messo gli occhi sopra

Il futuro di Vanoli sembra essere scritto, con molte probabilità sarà lontano da Firenze . Paratici ha in mente una nuova Fiorentina, con Fabio Grosso come maggiore indiziato per la panchina viola.

L'ex direttore sportivo del Tottenham, già da tempo, negli incontri amichevoli con gli altri colleghi direttori sportivi, ha sponsorizzato i grandi meriti di Vanoli e la sua cultura del lavoro e il tecnico. Appena terminerà l'avventura in viola, avrà sicuramente mercato, con alcune squadre di Serie A interessate, come il Parma, alle prese con i dubbi sul futuro di Cuesta. Lo scrive La Repubblica