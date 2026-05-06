Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Gennaro: “Vanoli ha badato al sodo. Allenatori? In Italia manca una cosa”
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Di Gennaro: “Vanoli ha badato al sodo. Allenatori? In Italia manca una cosa”
Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno commentando il tema allenatore
Pensavo che Pioli avesse potuto aprire un ciclo, non pensavo che la Fiorentina si potesse salvare. È da apprezzare il lavoro di Vanoli che ha badato al sodo, ma bisogna capire il progetto della Fiorentina. Firenze è una piazza che pretende il gioco, di successi ne ha avuti poco.
Gli allenatori—
Mourinho lo definisco una carta d'oro. Molti lo definiscono vecchio, è difensivista. Se viene lui a livello comunicativo prende in mano tutto, alla Roma i giocatori li ha portati lui. Arteta nell'Arsenal è arrivato due volte ottavo, in Italia non c'è la pazienza che ti consente di preparare la squadra. Prima di tutto bisogna creare la società, la struttura. Okay Paratici, ma chi c'è dietro?
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