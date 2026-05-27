Occasioni retrocessione Premier: supermarket West Ham, Burnley e Wolves da setacciare

La Premier League di questa stagione è stata intensa, piena di colpi di scena. Dopo 38 giornate la lotta salvezza si è risolta con la clamorosa retrocessione del West Ham. Il tutto con 39 punti, un punteggio altissimo, ma che non è bastato. Un dramma sportivo per gli Hammers, che si sono arresi al Tottenham, con gli Spurs che hanno rischiato l'impossibile, ma questa è un'altra storia. Il West Ham ripartirà dalla Championship, seguendo a braccetto Burnley e Wolves. Ecco le migliori occasioni sul mercato, anche in ottica viola. (QUI TROVATE L'EDIZIONE SPAGNOLA)