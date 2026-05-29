Nessun intoppo, nessun rallentamento, solo i tempi tecnici necessari per chiudere un capitolo prima di aprirne un altro. Il prossimo step di Fabio Grosso sarà incontrare l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per chiedere di essere liberato, visto che ha un contratto fino al 2027. Solo dopo potrà legarsi alla Fiorentina, che lo attende con un accordo biennale e uno stipendio da 1,2 milioni di euro a stagione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Trovata la chiave per il liberare Grosso. E’ un giocatore viola”
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Gazzetta: “Trovata la chiave per il liberare Grosso. E’ un giocatore viola”
Il prossimo step di Fabio Grosso sarà incontrare l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per chiedere di essere liberato
Tra i due club ci sarà da definire anche la buonuscita: la chiave potrebbe essere l'attaccante M'Bala Nzola, di proprietà della Viola ma in prestito agli emiliani, che vorrebbero riscattarlo. Pure Fabio Paratici ha ancora qualche pratica da sbrigare prima dell'annuncio: dovrà incontrare Paolo Vanoli per comunicargli ufficialmente che l'opzione per la prossima stagione non verrà esercitata.
Questione di giorni, poi si potrà passare alle cose formali, ovvero firma e annuncio, ma è più facile che tutto venga posticipato alla prossima settimana. Nel frattempo i due Fabio, Paratici e Grosso, si sono incontrati per parlare di progetto, ambizioni e giocatori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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