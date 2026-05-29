Gazzetta: “Trovata la chiave per il liberare Grosso. E’ un giocatore viola”

Nessun intoppo, nessun rallentamento, solo i tempi tecnici necessari per chiudere un capitolo prima di aprirne un altro. Il prossimo step di Fabio Grosso sarà incontrare l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per chiedere di essere liberato , visto che ha un contratto fino al 2027. Solo dopo potrà legarsi alla Fiorentina, che lo attende con un accordo biennale e uno stipendio da 1,2 milioni di euro a stagione.

Tra i due club ci sarà da definire anche la buonuscita: l a chiave potrebbe essere l'attaccante M'Bala Nzola, di proprietà della Viola ma in prestito agli emiliani, che vorrebbero riscattarlo . Pure Fabio Paratici ha ancora qualche pratica da sbrigare prima dell'annuncio: dovrà incontrare Paolo Vanoli per comunicargli ufficialmente che l'opzione per la prossima stagione non verrà esercitata.

Questione di giorni, poi si potrà passare alle cose formali, ovvero firma e annuncio, ma è più facile che tutto venga posticipato alla prossima settimana. Nel frattempo i due Fabio, Paratici e Grosso, si sono incontrati per parlare di progetto, ambizioni e giocatori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.