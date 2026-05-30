C'era tutto lo stato maggiore viola a vedere la Fiorentina Primavera contro il Parma, poi laureatasi campione d'Italia. Assente, invece, il tecnico Paolo Vanoli la cui esperienza sulla panchina gigliata sta volgendo al termine. La Nazione ricorda che oggi, 30 maggio, scade l'opzione in favore della Fiorentina per rinnovargli il contratto di un anno. Il club ha preso tempo, ma nelle prossime ore un confronto tra Paratici e Vanoli, il cui contratto scadrà il 30 giugno, sancirà un addio che hanno percepito tutti da giorni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli: oggi scade l’opzione di rinnovo in favore della Fiorentina
La Nazione
Vanoli: oggi scade l’opzione di rinnovo in favore della Fiorentina
Nei prossimi giorni l'incontro tra Paratici e Vanoli che sancirà l'addio di quest'ultimo
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