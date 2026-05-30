Polverosi scrive: “Il bel messaggio del vivaio viola”

In questa tribolatissima stagione viola, c’è stata qualche partita che Vanoli ha italianizzato al massimo. In Conference League, in Polonia (3-0 per la Fiorentina sullo Jagiellonia), c’erano nove italiani all’inizio della gara, Gosens e Harrison gli unici stranieri. Nove italiani di cui cinque under 21 (Fortini, Comuzzo, Ndour, Fabbian e Fazzini) e due (Fortini e Comuzzo) cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina. In campionato e in coppa raramente è scesa sotto i sei italiani. Se c’è ben poco da salvare nel 25-26 trascorso al Parco Viola, questa linea, questa sensibilità verso il giocatore di casa sta cominciando a dare risultati interessanti, proprio per la capacità del settore giovanile a crescere i giovani e a promuoverli in prima squadra. Questo dovrebbe essere il vero scopo di ogni vivaio. Nella stagione appena conclusa hanno debuttato con Vanoli tre italiani (i fiorentini Braschi e Puzzoli e il pratese Kouadio), oltre al venezuelano Balb o e al serbo Kospo; l’anno scorso era toccato a Caprini, Rubino e Harder (fiorentino: il cognome può tradire); ancora prima, nel 2023-24, Kayode, Martinelli, Comuzzo, Amatucci e Pierozzi. Se facciamo qualche passo indietro, dal settore giovanile alla prima squadra sono passati Castrovilli, Ranieri, Distefano e Venuti.