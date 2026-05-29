L'esperienza di Manor Solomon alla Fiorentina è già terminata? Le parole dell'israeliano sul proprio profilo Instagram lasciano presagire un mancato riscatto da parte della dirigenza viola. Gilad Katzav, che fa parte dell'entourage del giocatore, ha parlato a 5onair - The Newsroom cercando di chiarire la situazione:
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VIOLA NEWS news viola L’agente di Solomon chiarisce: “Nessuno ha detto che non continuerà con la viola”
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L’agente di Solomon chiarisce: “Nessuno ha detto che non continuerà con la viola”
L'agente di Manor Solomon, Gilad Katzav, ha fatto chiarezza in merito al futuro del giocatore, in prestito alla Fiorentina
Manor ha scritto che ha concluso l'anno alla Fiorentina. Al momento non sappiamo nulla del suo futuro e nessuno ha detto che non continuerà con la Fiorentina.
Il futuro di Solomon, dunque, è ancora da definire considerando che è ancora da capire chi sarà l'allenatore della Fiorentina. Nel frattempo, l'attaccante tornerà formalmente al Tottenham, con cui la Fiorentina dovrà eventualmente discutere un nuovo accordo, magari al ribasso.
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