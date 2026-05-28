Scudetto Primavera al Viola Park: tutte le informazioni per i tifosi

Tutto pronto al Rocco B. Commisso Viola Park per la finale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Parma

Redazione VN 28 maggio - 11:16

Tutto pronto al Rocco B. Commisso Viola Park per la finale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Parma, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio Curva Fiesole. Per l’occasione Fiorentina ha diffuso le indicazioni dedicate alla viabilità e ai parcheggi per i tifosi che assisteranno alla sfida.

Saranno disponibili gratuitamente due aree di sosta: il parcheggio scambiatore della tramvia, con accesso adiacente al Viola Park, e il “Viola Parking”, accessibile da via della Nave a Rovezzano 78. La società invita gli spettatori a raggiungere l’impianto con anticipo per facilitare l’afflusso nelle aree di parcheggio e agli ingressi dello stadio.

La Fiorentina ha inoltre comunicato che la disponibilità dei biglietti è completamente esaurita. Per questo motivo il club chiede a chi non sia provvisto di titolo di accesso di non recarsi al Viola Park. La biglietteria resterà chiusa, fatta eccezione per il servizio di assistenza destinato a coloro che hanno già acquistato il biglietto per assistere alla finale.