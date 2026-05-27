Convocazioni Under 21: per la Fiorentina una sola chiamata nella lista

L'Italia Under 21 sarà guidata da Nunziata. Il tecnico ha chiamato un solo giocatore della Fiorentina

Carmine Nunziata sarà il tecnico dell'Under 21 per l'amichevole contro l'Albania. Questo per gli impegni di Silvio Baldini, tecnico ad interim della Nazionale maggiore. Oggi sono state diramate le convocazioni ufficiali per il match. L'unico giocatore della Fiorentina convocato è Fortini, con Ndour e Comuzzo che potrebbero essero chiamati al piano di sopra da Baldini.