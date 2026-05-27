Carmine Nunziata sarà il tecnico dell'Under 21 per l'amichevole contro l'Albania. Questo per gli impegni di Silvio Baldini, tecnico ad interim della Nazionale maggiore. Oggi sono state diramate le convocazioni ufficiali per il match. L'unico giocatore della Fiorentina convocato è Fortini, con Ndour e Comuzzo che potrebbero essero chiamati al piano di sopra da Baldini.
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VIOLA NEWS news viola Convocazioni Under 21: per la Fiorentina una sola chiamata nella lista
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Convocazioni Under 21: per la Fiorentina una sola chiamata nella lista
L'Italia Under 21 sarà guidata da Nunziata. Il tecnico ha chiamato un solo giocatore della Fiorentina
Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);
Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia); Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).
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