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Amoruso boccia subito Grosso: “Non mi convince. Firenze ha bisogno di altro”

Grosso
"La mia non è affatto una critica e resta soltanto un pensiero personale, ma Grosso non mi convince abbastanza nelle vesti di allenatore della Fiorentina"
Redazione VN

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, boccia subito l'arrivo di Fabio Grosso. Secondo l'ex viola, Fabio Paratici doveva scegliere un profilo diverso:

Grosso è una persona di fiducia di Paratici, che lo ha voluto ai tempi della Juventus e lo ha lanciato come allenatore; per quanto bene abbia fatto con il Sassuolo, si tratta di un profilo che, a oggi, non mi convince abbastanza per la piazza di Firenze; poi, magari mi sorprenderà.

Grosso

—  

Credo che, dopo un anno così travagliato, alla Fiorentina ci fosse il bisogno di un allenatore con una forte personalità e con buone idee di gioco, capace di adattarsi subito all'ambiente e di entrare in sinergia con tutta la squadra…La mia non è affatto una critica e resta soltanto un pensiero personale, ma Grosso non mi convince abbastanza nelle vesti di allenatore della Fiorentina

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