Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, boccia subito l'arrivo di Fabio Grosso. Secondo l'ex viola, Fabio Paratici doveva scegliere un profilo diverso:
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Amoruso boccia subito Grosso: “Non mi convince. Firenze ha bisogno di altro”
"La mia non è affatto una critica e resta soltanto un pensiero personale, ma Grosso non mi convince abbastanza nelle vesti di allenatore della Fiorentina"
Grosso è una persona di fiducia di Paratici, che lo ha voluto ai tempi della Juventus e lo ha lanciato come allenatore; per quanto bene abbia fatto con il Sassuolo, si tratta di un profilo che, a oggi, non mi convince abbastanza per la piazza di Firenze; poi, magari mi sorprenderà.
Grosso—
Credo che, dopo un anno così travagliato, alla Fiorentina ci fosse il bisogno di un allenatore con una forte personalità e con buone idee di gioco, capace di adattarsi subito all'ambiente e di entrare in sinergia con tutta la squadra…La mia non è affatto una critica e resta soltanto un pensiero personale, ma Grosso non mi convince abbastanza nelle vesti di allenatore della Fiorentina
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