Gosens ai Mondiali ci va, ma con un ruolo diverso: la scelta del tedesco

L’esterno della Fiorentina scelto dall’emittente tedesca per le trasmissioni della Coppa del Mondo: “Sogno ancora di vincere con la Germania”

Redazione VN 28 maggio - 11:37

Robin Gosens si prepara a vivere i Mondiali 2026 da una prospettiva diversa. L’esterno della Fiorentina è stato infatti scelto dall’emittente tedesca ARD come nuovo esperto televisivo per le trasmissioni dedicate alla Coppa del Mondo FIFA 2026, che prenderanno il via il prossimo 12 giugno.

Gosens — Il trentunenne, attualmente in forza alla Fiorentina e con 24 presenze nella nazionale tedesca, affiancherà in studio i conduttori Lea Wagner e Malte Völz nelle analisi delle partite e nei collegamenti dedicati al torneo. Gosens porterà così la propria esperienza internazionale maturata sia in Bundesliga che con la maglia della Germania, con cui ha partecipato anche a UEFA EURO 2021.

Mondiali — «Certo, il mio grande sogno era essere in campo con la Germania ai Mondiali negli Stati Uniti – ha spiegato Gosens – ma poter vivere il torneo come esperto ARD è comunque il modo migliore per accompagnarlo. Non vedo l’ora di iniziare le trasmissioni con Lea Wagner e Malte Völz dallo studio di Colonia». L’esterno viola ha poi espresso fiducia nella nazionale tedesca: «Credo davvero che questa squadra possa arrivare fino in fondo. Sono un grande fan di questo gruppo e non penso soltanto per ottimismo che i ragazzi possano vincere il Mondiale».

Germania — Il debutto televisivo di Gosens è previsto nella notte tra il 14 e il 15 giugno, in occasione della sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador. Nel solo girone preliminare sarà impegnato in sette diverse trasmissioni. Soddisfazione anche da parte dell’ARD. «Con Robin abbiamo acquisito un giocatore intelligente, esperto e ancora attivo – ha dichiarato il coordinatore sportivo Axel Balkausky –. Arricchirà notevolmente le nostre trasmissioni dedicate alla Coppa del Mondo».