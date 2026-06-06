Le indiscrezioni di mercato su Jurgen Ekkelenkamp si fanno sempre più insistenti, ma l’Udinese non sembra intenzionata a privarsi facilmente del centrocampista olandese. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse da parte di Fiorentina e Genoa, con valutazioni ipotizzate attorno ai 10 milioni di euro.
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Ekkelenkamp nel mirino viola? L’Udinese fissa il prezzo, ed è altissimo
Udinese non cede Ekkelenkamp per meno di 25 milioni. Fiorentina e Genoa interessate, ma la richiesta è molto alta.
Una cifra però lontanissima dalle richieste del club friulano, che considera il giocatore un elemento importante del proprio progetto tecnico. Per aprire davvero alla cessione servirà infatti quella che viene definita una vera e propria “offerta irrinunciabile”.
La valutazione fissata dalla società bianconera supera i 25 milioni di euro, rendendo l’operazione complessa per i club interessati. Lo scrive TuttoMercatoWeb.
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