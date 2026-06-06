Ekkelenkamp nel mirino viola? L’Udinese fissa il prezzo, ed è altissimo

Udinese non cede Ekkelenkamp per meno di 25 milioni. Fiorentina e Genoa interessate, ma la richiesta è molto alta.

Le indiscrezioni di mercato su Jurgen Ekkelenkamp si fanno sempre più insistenti, ma l’Udinese non sembra intenzionata a privarsi facilmente del centrocampista olandese. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse da parte di Fiorentina e Genoa, con valutazioni ipotizzate attorno ai 10 milioni di euro.