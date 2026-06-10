Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno ha parlato della Fiorentina:
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Graziani: “Ecco chi vedrei bene con Kean. Gudmundsson? Lo cederei”
"L'idea di Grosso per me ha senso, anche se poi il lavoro dei tecnici viene giudicato dai risultati. Ha fatto una stagione a Sassuolo di livello, ma questo non lo rassicura in vista di Firenze. L'Inter ha ridotto il monte ingaggi ed ha vinto lo Scudetto, con Chivu in panchina. Ci sono allenatori emergenti come Fabregas e Cuesta, dipende tanto dal materiale, ma bisogna dare fiducia ai giovani. Guardate Pioli, se si guarda solo il nome si sbaglia. Croci? Quando uno è bravo è bravo, diamogli un po' di importanza, questo ci manca. Con Comuzzo è bastato poco per deprezzarlo in maniera esagerata, non gli abbiamo dato la giusta fiducia per recuperare, giocava con la paura. Ai giovani bisogna permettere di sbagliare."
Il mercato: ""La Fiorentina ha una spina dorsale buona, bisogna capire chi è giusto mandar via. Il compito di Grosso sarà facilitato, dato che peggio di così la Fiorentina non può fare. Noi ci auguriamo che la bravura di Paratici siano importanti per la prossima Fiorentina, siamo nelle sue mani. Il problema di Paratici è che alla Fiorentina rientreranno un sacco di giocatori dai prestiti, che dovrà piazzare per il monte ingaggi. Gudmundsson non ha mai giocato da seconda punta, spesso si abbassava, ma che attaccante è? Ci vorrebbe uno come Raspadori al suo fianco, rapido. Gudmundsson si è giocato tutti i bonus a Firenze, io lo cederei con una buona offerta. Io credo che i Commisso se arrivasse una proposta interessante potrebbero cedere la società"
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