Graziani: “Ecco chi vedrei bene con Kean. Gudmundsson? Lo cederei”

"L'idea di Grosso per me ha senso, anche se poi il lavoro dei tecnici viene giudicato dai risultati. Ha fatto una stagione a Sassuolo di livello, ma questo non lo rassicura in vista di Firenze. L'Inter ha ridotto il monte ingaggi ed ha vinto lo Scudetto, con Chivu in panchina. Ci sono allenatori emergenti come Fabregas e Cuesta, dipende tanto dal materiale, ma bisogna dare fiducia ai giovani. Guardate Pioli, se si guarda solo il nome si sbaglia. Croci? Quando uno è bravo è bravo, diamogli un po' di importanza, questo ci manca. Con Comuzzo è bastato poco per deprezzarlo in maniera esagerata, non gli abbiamo dato la giusta fiducia per recuperare, giocava con la paura. Ai giovani bisogna permettere di sbagliare."