Ferrara: “Un elemento fa sperare in Grosso. De Gea? Se parte, c’è la soluzione”

"Le giovanili viola? Il Viola Park serve proprio a creare le basi per il futuro e far crescere anche il settore giovanile. Lavorando sul territorio si ha più facilità a scovare talenti, è stato fatto un ottimo lavoro in questo senso. La società sta formando, poi, finalmente un bel team di scouting, e questi sono tutti elementi che ci fanno pensare a quale sia il progetto futuro dei viola. L'obiettivo a medio termine, però, parlando della società e della prima squadra, non è facile: c'è una squadra da rifare, il bilancio da sistemare. Grosso deve creare un calcio vivace, capace di sfruttare gli esterni, e ciò non è semplice. Sicuramente, è ambizioso e pieno di voglia di rivincita. La fiducia che ha riposto in lui Paratici però fa ben sperare. Sicuramente ci sono grandi cambiamenti per la stagione che verrà. L'under 23? Sarebbe fondamentale per dare spazio ai giovani e farli crescere".